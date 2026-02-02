Дженифър Лопес и Бен Афлек отново заедно за трети път?
©
Дженифър Лопес и Бен Афлек бяха хванати от папараци на The Hollywood Fix, пристигайки в студиата на водещия Джими Кимъл в Холивуд, Калифорния.
Множество онлайн потребители коментираха с насмешка тяхното евентуално трето събиране:
"В името на Бога! Той да не би да познава само две жени?"
"Помощ! Коя година сме?"
"Моля ви, не започвайте отново!"
"Понякога връзките са по-добри след развода."
Други пък се зарадваха да ги видят отново заедно:
"Обичам ги, съжалявам!"
"Нямам търпение за третата сватба!"
Все още не е ясно какво точно двамата са правили при Кимъл, нито пък дали това е PR стратегия, но предстои да разберем.
Любов под прожекторите
Всичко започва в началото на 2000-те години, когато Дженифър Лопес и Бен Афлек се срещат на снимачната площадка на филма "Gigli". Макар самият филм да се превръща в критически провал, любовта между двамата бързо излиза извън рамките на работата. Те се превръщат в най-сниманата и коментирана двойка на времето си – епоха, в която папараците започват да диктуват ритъма на звездния живот.
През 2002 г. Афлек предлага брак на Лопес с внушителен розов диамант, а медиите вече говорят за "сватбата на десетилетието".
Само година по-късно обаче всичко се разпада. Под натиска на непрекъснатото публично внимание и напрежението около личния им живот, планираната сватба е отложена, а през 2004 г. двамата официално се разделят. По-късно и Лопес, и Афлек признават, че не са били подготвени за мащаба на медийния интерес и че това е изиграло ключова роля за края на първата им връзка, пише Ladyzone.
Следват години, в които пътищата им се разделят напълно. Дженифър се омъжва за Марк Антъни, от когото има близнаци, а Бен Афлек създава семейство с актрисата Дженифър Гарнър. И двамата изграждат успешни кариери, преживяват нови връзки, бракове и раздели, докато "Бенифър" остава по-скоро спомен от друга епоха – символ на ранните 2000.
През 2021 г. обаче Холивуд става свидетел на неочакван обрат. Малко след раздялата на Джей Ло с Алекс Родригес, тя и Бен Афлек отново са забелязани заедно. Първоначално слуховете звучат като носталгична сензация, но бързо става ясно, че връзката им е напълно реална.
Година по-късно двойката прави следващата голяма крачка – през лятото на 2022 г. Дженифър Лопес и Бен Афлек сключват брак в Лас Вегас, а малко по-късно организират и по-голямо тържество в Джорджия, в присъствието на семействата си.
Реалността обаче отново се оказва по-сложна. През 2023 и 2024 г. започват да се появяват сигнали за напрежение – редки съвместни появи, слухове за различни приоритети и начин на живот. През 2024 г. Дженифър Лопес подава молба за развод, а причината е посочена като "непреодолими различия". В началото на 2025 г. разводът е финализиран и двамата официално поемат по отделни пътища.
Още по темата
/
Семейството на Брус Уилис го отдели в друга къща: Трябва да направим това, което е най-безопасно за нашия човек
29.01
Преди 3 години Калин Терзийски прогнозира смъртта си на същата дата, на която в почина наистина
28.01
Някои ще спечелят: Годината на огнения кон – една от най-мощните комбинации в астрологичния цикъл
28.01
Още от категорията
/
Йорданка Христова с разказ за домашното насилие, което е преживяла и какво я е принудило да се раздели с бащата на децата си
24.01
Принц Хари е на ръба
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мармотът Фил направи своето предсказание кога ще приключи зимата
21:42 / 02.02.2026
Името на Кирил Сакскобургготски се появи в досиетата на Епстийн
20:28 / 02.02.2026
DARA: Омразата в социалните мрежи ме разтърси, но ще участвам в "...
18:47 / 02.02.2026
Едно от най-емблематичните заглавия на XXI век се завръща на голе...
15:53 / 02.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, п...
16:23 / 01.02.2026
Краят на януари слага край на проблемите на три зодии
08:54 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.