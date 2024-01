Джоди Фостър се оплака от поколението Z, нарече ги "дразнещи"

© AFP Джоди Фостър изрази мислите си за поколението Z на работното място, като ги нарече "адски дразнещи“.



В ново интервю за The Guardian Фостър призна, че се дразни от представители на поколението Z на снимачната площадка. "Адски са дразнещи, особено на работното място“, каза тя. "Казват неща като "Неее, днес не го чувствам, ще дойда в 10.30 сутринта.“



"Или пък например в имейли, казвам им: "Цялото нещо е граматически неправилно, не проверихте ли правописа си?" И те си казват: "Защо да го правя, това не ми ли поставя ограничения?“



Фостър обаче говори надълго и нашироко за някои актьори от Gen Z, на които се възхищава, включително Бела Рамзи от The Last of Us. Актрисата-ветеран, която призна, че е било "трудно да растеш“ като гей актриса в Холивуд, каза, че специално се е обърнала към Рамзи с помощ.



Двете се срещнаха на празненството на Elle "Жените на Холивуд", където според Фостър организаторите на събитието били "много горди от себе си, че имат всяка етническа принадлежност". "Аз си казвам: да, но всички присъстващи все още носят токчета и мигли“, добави тя.



"Има други начини да бъдеш жена и е наистина важно хората да го видят“, продължи Фостър. "А Бела, която изнесе най-добрата реч, носеше най-перфектния костюм, красиво ушит, с коса, разделена на път и без грим.“



Тя наскоро изрази и мислите си относно филми за супергерои, като каза, че се надява, че "на хората ще им омръзнат“ в близко бъдеще.



"Това е фаза. Това е фаза, която продължи твърде дълго според мен, но е фаза и съм виждала толкова много различни фази“, каза тя пред списание Elle. "Да се надяваме, че скоро на хората ще им омръзне.“



"Добрите примери, като "Железния човек", "Черната пантера", "Матрицата" – възхищавам се на тези филми и съм погълната от забавлението им, но не това е причината да стана актьор“, добави 61-годишната актриса. "Тези филми не променят живота ми. Надявам се, че ще има място за всичко останало."