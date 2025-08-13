Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Един от най-красивите актьори: Грозен съм
Автор: Екип Ruse24.bg 12:30Коментари (0)33
©
Животът на публичните личности изглежда бляскав и примамлив. Но често зад полираната повърхност се крият редица трудности и тежки моменти.

За това, че славата има две страни, напомни и турският актьор Джан Яман. Той буквално шокира феновете си с емоционална публикация, чрез която се изправя по своеобразен начин срещу негативните слухове и токсичните коментари в социалните мрежи.

Звездата от турските сериали, който в последните години развива успешна кариера в Италия, публикува своя снимка, на която позира полугол, и която придружи с дълъг надпис.  

"Стар съм, грозен съм, дрогиран и алкохолик, а здравето ми е съсипано от цигари“, започва шокиращото си признание Джан.

И не спира до тук, продължавайки: "Не съм човек, на когото да се уподобяваш. Промених се, вече не съм професионалистът, който бях преди. Съсипвам кариерата си. Влюбен съм в грешната жена. Поведението ми е ужасно. Каквото и да правя, е измама. Никой не ме харесва. Хората около мен само ме използват.Трябва да сменя приятелите си. Егоцентричен съм и груб. Мамя и крада. Какво друго?“

И завършва: "Не съм сигурен дали са казали достатъчно неща за мен. Очаквам хейтърите, продължавайте да пишете...“

Макар и посланието да е подчертано иронично, зад него прозира разочарованието на Джан – заради факта, че е постоянно публично критикуван и осъждан.

Много от феновете побързаха да го опровергаят, отговаряйки му с мили думи, посочвайки, че славата и огромната му енергия са това, което кара хората да не го харесват.

Още една подобна провокация от страна на Джан Яман бе решението му преди време да изтрие акаунта си в Instagram. Като причина посочи желанието да се съсредоточи върху работата си и върху себе си, без да се налага да се занимава със "злобни подмятания“. Но му се наложи да се върне в акаунта, за да рекламира новите си проекти, пише Аlbawaba.

И напук на целия негативизъм, турският актьор изглежда щастлив в последната си връзка. Припомняме, че от няколко месеца той официално излиза с провокативната Сара Блум, известен продуцент и ди джей в Италия. И не крие връзката си – дори  често споделя снимки с любимата си в социалните мрежи. Очевидно без да се интересува каква вълна от слухове ще предизвика това, пише Ladyzone.

Още по темата: общо новини по темата: 435
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
предишна страница [ 1/73 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Димитър Христов
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
11:15 / 12.08.2025
Владимир Иванов: Пазарът на храни на едро е стабилен, няма сериозни ценови скокове
Владимир Иванов: Пазарът на храни на едро е стабилен, няма сериозни ценови скокове
13:40 / 11.08.2025
Приятелите на Тодор Славков: Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си
Приятелите на Тодор Славков: Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си
09:02 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
10:34 / 11.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Държавата разпродава имоти
Задържаха група за отвличания
Катастрофи в България
АПИ раздаде бонуси за над 2 млн. лв.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: