ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Един от най-красивите актьори: Грозен съм
За това, че славата има две страни, напомни и турският актьор Джан Яман. Той буквално шокира феновете си с емоционална публикация, чрез която се изправя по своеобразен начин срещу негативните слухове и токсичните коментари в социалните мрежи.
Звездата от турските сериали, който в последните години развива успешна кариера в Италия, публикува своя снимка, на която позира полугол, и която придружи с дълъг надпис.
"Стар съм, грозен съм, дрогиран и алкохолик, а здравето ми е съсипано от цигари“, започва шокиращото си признание Джан.
И не спира до тук, продължавайки: "Не съм човек, на когото да се уподобяваш. Промених се, вече не съм професионалистът, който бях преди. Съсипвам кариерата си. Влюбен съм в грешната жена. Поведението ми е ужасно. Каквото и да правя, е измама. Никой не ме харесва. Хората около мен само ме използват.Трябва да сменя приятелите си. Егоцентричен съм и груб. Мамя и крада. Какво друго?“
И завършва: "Не съм сигурен дали са казали достатъчно неща за мен. Очаквам хейтърите, продължавайте да пишете...“
Макар и посланието да е подчертано иронично, зад него прозира разочарованието на Джан – заради факта, че е постоянно публично критикуван и осъждан.
Много от феновете побързаха да го опровергаят, отговаряйки му с мили думи, посочвайки, че славата и огромната му енергия са това, което кара хората да не го харесват.
Още една подобна провокация от страна на Джан Яман бе решението му преди време да изтрие акаунта си в Instagram. Като причина посочи желанието да се съсредоточи върху работата си и върху себе си, без да се налага да се занимава със "злобни подмятания“. Но му се наложи да се върне в акаунта, за да рекламира новите си проекти, пише Аlbawaba.
И напук на целия негативизъм, турският актьор изглежда щастлив в последната си връзка. Припомняме, че от няколко месеца той официално излиза с провокативната Сара Блум, известен продуцент и ди джей в Италия. И не крие връзката си – дори често споделя снимки с любимата си в социалните мрежи. Очевидно без да се интересува каква вълна от слухове ще предизвика това, пише Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 435
|предишна страница [ 1/73 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: