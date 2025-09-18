Един прекрасен глас отново се завръща

© Пригответе се за нова музика от Кралицата на попа! Мадона обяви излизането на нов денс албум – първият ѝ студиен албум след Madame X от 2019 г. За предстоящия проект Мадона се е събрала отново с Warner Records близо две десетилетия след като напусна лейбъла. Warner Records е мястото, където Мадона започва своята блестяща музикална кариера, включваща албуми като Like a Virgin от 1984 г., Like a Prayer от 1989 г. и Ray of Light от 1998 г., пише Harper's Bazaar.



"От това да съм била затруднен артист в Ню Йорк до подписването на договор за издаване само на три сингъла, по онова време изглеждаше, че светът ми никога няма да бъде същият и всъщност това не можеше да бъде по-вярно. От самото начало Warner Records е истински партньор с мен“, каза Мадона в прессъобщение. "Щастлива съм, че сме отново заедно и очаквам с нетърпение към бъдещето - да правя музика, да правя неочакваното, докато може би провокирам няколко необходими разговора.“



Проектът е планиран за пускане през 2026 г.