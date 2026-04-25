Бившият спортен министър Красен Кралев направи съпричастни всички към голямата си радост. Това е втора дъщеря за гордия татко. От първия си брак Кралев има момиче – Криста, която вече е на 20 години.

ФОКУС публикува радостния пост без редакторска намеса:

Добре дошла, Мария Красен Кралева

Благодаря на моята любима Петя, за огромното щастие с което ме дари

Благодаря на Богородица, че закриля нашето семейство

Огромни благодарности и почитания към Д-р Дяволов и екипа на МЦ “Майчин дом", към д-р Калчев и д-р Чучомишев и екипа на МЦ “Калчев", към Милен Божилов, д-р Онал и екипа на Turmed Services.

Всички тези прекрасни хора и перфектни професионалисти дадоха всичко от себе си, за да изживеем огромното щастие да станем родители на една прекрасна девойка.

Нека Мария да има щастлив и смислен живот.

Амин