Бившият спортен министър Красен Кралев направи съпричастни всички към голямата си радост. Това е втора дъщеря за гордия татко. От първия си брак Кралев има момиче – Криста, която вече е на 20 години.
ФОКУС публикува радостния пост без редакторска намеса:
Добре дошла, Мария Красен Кралева
Благодаря на моята любима Петя, за огромното щастие с което ме дари
Благодаря на Богородица, че закриля нашето семейство
Огромни благодарности и почитания към Д-р Дяволов и екипа на МЦ “Майчин дом", към д-р Калчев и д-р Чучомишев и екипа на МЦ “Калчев", към Милен Божилов, д-р Онал и екипа на Turmed Services.
Всички тези прекрасни хора и перфектни професионалисти дадоха всичко от себе си, за да изживеем огромното щастие да станем родители на една прекрасна девойка.
Нека Мария да има щастлив и смислен живот.
Амин
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.