Благовест Аргиров привлече вниманието с крупна финансова операция. Той е забелязан в обект за инвестиционно злато в София, където е направил внушителна покупка - кюлчета на обща стойност около 20 хиляди лева.Според близки решението не е импулсивно, а обмисляно месеци наред. Певецът споделил, че предпочита да вложи част от спестяванията си в злато, защото това е една от малкото стабилни инвестиции, която не губи стойността си, независимо от политическа и икономическа обстановка, пише "Ретро".