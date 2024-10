Една голяма любов: Гуен Стефани разкри тайната на щастливия брак

© Връзката на Гуен Стефани и Блейк Шелтън се поддържа с много силна сила, а именно - смях.



По време на участието си в The Jennifer Hudson Show на 2 октомври, 54-годишната вокалистка на No Doubt разкри, че чувството за хумор на нейния кънтризвезден съпруг е ключова част от тяхната трайна любов.



"Нещото при Блейк е, че никога няма да изкарате ден без да се смеете", каза Стефани.



"Човекът има толкова много търпение и толкова много доброта в сърцето си. Това просто те прави по-щастлив с всеки изминал ден", възкликна тя.



Стефани подчерта, че "смехът" е нещо, към което всеки се стреми в отношенията си, отбелязвайки колко е щастлива да има някой, който носи тази радост в живота й всеки ден.



Когато Хъдсън отбеляза колко специална е тази връзка, носителката на Грами се съгласи: "Това е повече от достатъчно".



Двойката се запозна за първи път през 2014 г. в The Voice , започна да се среща през 2015 г. и сключи брак през юли 2021 г. в ранчото на Шелтън в Оклахома.



Наскоро двамата отпразнуваха третата си годишнина от сватбата.