Една от най-красивите и успешни актриси днес навършва 34

Световноизвестната актриса Дженифър Лорънс днес навършва 34 години. Тя е родена на 15 август 1990 година в Луисвил, Кентъки, САЩ. За филма "Зимен дар" получава номинация за Оскар, Златен глобус, Сателит и Гилдията на американските актьори. През 2012 година участва в блокбъстъра "Игрите на глада", за който получава бляскави отзиви от американската критика. В края на годината отново е номинирана за Златен глобус 2013 за ролята си в "Наръчник на оптимиста".



Лорънс е родена в Луисвил. Има двама по-големи братя, Бен и Блейнс. Родителите ѝ са Карън, която управлява лагер за деца, и Гари Лорънс. Участва в местния театър, а когато е на 14 години, решава, че мечтата ѝ е актьорска кариера, и убеждава родителите си да я заведат в Ню Йорк, за да намери талантлив агент. Междувременно работи като асистент медицинска сестра в детския лагер за деца на майка си Карън.



През 2008 г. Дженифър участва в ролята на Агнес във филма "Къща за покер“ (The poker house). Лорънс участва в главната роля в спечелилия Сънданс филм "Зимен дар“ (2010), като с ролята си прави впечатление на критиката. Дейвид Денби от "Ню Йоркър“ признава, че не би си представил филма с друга актриса без харизмата на Лорънс. На 25 януари 2011 г. получава номинация за Оскар и става втората най-млада актриса с номинация в категорията.



Следващото ѝ участие е в комедията с черен хумор "Бобърът“ ("The Beaver“), където партнира на Джоди Фостър и Мел Гибсън. Участва също във филма "Игрите на глада“ (The Hunger Games). В края на 2013 г. излиза и втората част на филма "Игрите на глада“, а именно "Игрите на глада: Възпламеняване“ (The Hunger Games:Catching Fire), в който Дженифър отново участва с ролята на Катнис Евърдийн.



Дженифър е живяла в Ню Йорк през първите няколко години от кариерата си, а днес живее в Санта Моника, Калифорния.