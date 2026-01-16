Една от водещите банки у нас: На ден внасят по над 31 млн. лева и обменят около 67 млн. лева
©
Средно за периода вноските в брой по сметка възлизат на около 31 млн. лв. на ден, като средният размер на една вноска е около 4200 лв. За същия период обмяната на валута в брой достига средно около 67 млн. лв. дневно, при средна сума от приблизително 4600 лв. на операция. За сравнение, в първите работни дни на януари клиентите обменяха средно по около 3500 лв.
Макар обмяната на валута да остава по-голяма като общ обем, средният размер на отделните операции се уеднаквява с този на вноските по сметка.
По отношение на броя операции, банката отчита средно около 7,4 хил. вноски в брой на ден. Обмяната на валута остава по-активната услуга, със средно около 14,6 хил. операции дневно, като най-висока активност е отчетена на 14 януари – над 15 хил. операции по обмяна.
В клоновата мрежа за периода са обслужени над 63 хил. индивидуални клиенти. За периода операциите в клоновата мрежа се обслужват от около 460 служители дневно, ангажирани с обработката на касовите операции.
Натоварването се измерва и в реален физически обем средства. Само за трите дни в офисите на Банка ДСК са обработени близо 10,9 млн. броя монети с общо тегло над 46 тона, както и над 5,1 млн. броя банкноти.
Наред с операциите на каса, клиентите активно използват и каналите за самообслужване. В периода 10–14 януари чрез депозитните банкомати на Банка ДСК са внесени над 61,5 млн. лв., при близо 49 хил. операции и среден размер на една вноска от около 1260 лв.
В същото време от банкоматите са изтеглени близо 100 млн. евро чрез над 360 хил. тегления, като средната сума на едно теглене е около 280 евро.
Още по темата
/
Караджов отрече да има проблем с рестото в новата валута: Дори в малките квартални магазинчета ми връщат в евро
10:52
Финансовият директор на най-големия частен работодател в България: Превърнахме се в най-използвания банкомат в страната
15.01
Теменужка Петкова: Оттук нататък предстои единствено и само да черпим ползите от това, че България е в еврозоната
14.01
Заради еврото: Приеха изменение на таксите, събирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
14.01
Ръководителят на Координационния център за еврозоната: Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
14.01
Окръжният прокурор на Русе: Част от фалшивите банкноти са били насочени към малки населени места
14.01
Още от категорията
/
Хора с интересни имена празнуват! Поверието гласи, че днес е денят за прекъсване на лошите връзки
08:43
Днес за една зодия се отварят врати на нови възможности, друга трябва да извади "тайно оръжие"
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ева Кикеревзова се завръща? Истината разкри самата тя
10:41 / 15.01.2026
Бившият мъж на новата на Рачков напомни за себе си
09:55 / 15.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.