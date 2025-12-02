Една песен й донесе десетки милиони
Песента — първоначално издадена през 1994 г. — е най-стриймваната коледна песен досега и генерира приблизително 3-4 милиона долара от авторски права всяка година. Съобщава се, че до 2023 г. е реализирала приходи от над 99 милиона долара, пише Daily Star.
Петкратната носителка на награда "Грами“ разкри, че е започнала да я пише на малка клавиатура Casio. Тя си спомни: "Целта ми беше да направя нещо вечно, за да не се усеща като деветдесетте". Тя признава, че все още е изненадана от успеха на песента, но смята, че хората я харесват, защото е нещо истинско.
Коледните традиции на родената в Ню Йорк майка на две деца у дома изглеждат толкова екстравагантни, колкото и нейните представления. Марая, чието обявено богатство възлиза на около 500 милиона долара , каза: "Очаквам с нетърпение Коледа през цялата година!“.
