Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
След като през последните месеци плени публиката с фолклорни бисери като "Хубавото Маре" и "Юбилярска песен", Снежина прави рязък завой към модерното звучене, за да напомни, че все още е в топ форма и има какво да каже на сцената.
Новият проект излиза под знака на "Милена Рекърдс", компанията зад последните ѝ успехи, което само подсилва очакванията за мощен хит и силно медийно присъствие. Източници от екипа разкриват, че песента ще бъде в комерсиалния, клубен стил, с модерен бийт и заразителен припев — точно това, което феновете чакат!
"От фолклор към купон – Снежина винаги е знаела как да улови пулса на времето," коментират в музикалните среди.
Снежина е позната на меломаните още от култовия дует "Марко и Снежина", създаден през 1994 г. Техните хитове и самостоятелни албуми "Касандра" и "Лъч за обич" превърнаха певицата в една от най-емблематичните звезди на попфолка.
Днес, с дългогодишна кариера, стотици концерти и пълни клубове зад гърба си, Снежина доказва, че истинските звезди не залязват – само сменят посоката на светлината.
Феновете вече броят дните до премиерата на новия сингъл, а социалните мрежи преливат от коментари:
"Това ще е завръщането на годината!"
"Истинската кралица на попфолка се завръща!"
От фолклор към клубен ритъм – Снежина е готова да завладее отново сърцата на публиката!
