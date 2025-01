"Едва не ме убиха": Памела Андерсън с ужасяваща история за живота й

© По време на интервю за подкаста "Happy Sad Confused“ Памела Андерсън беше попитана дали някога е била бъркана с друга знаменитост и отговорът й се оказа доста шокиращ. Оказва се, че мъж се е опитал да нападне Андерсън в самолет, защото е помислил, че тя е член на The Chicks - легендарното кънтри музикално трио, известно преди като Dixie Chicks.



"Бях на полет и един човек дойде при мен и каза: "Знаеш ли какво е направила тази страна за теб?". "И аз си казах: "О, Боже мой. Какво направих? Погледнах го, той беше ядосан. Тогава стюардесата трябваше да го закопчае с белезници за стола, защото той се опитваше да ме нападне".



"В крайна сметка той ме помисли за жена от Дикси. Едва не ме убиха в самолет. Малко ме беше страх да летя след това".



Номинираната за Златен глобус не разкри кога се е случил инцидентът, но вероятно е някъде през 2003 г. на фона на националната буря срещу The Chicks. Тогава водещата певица Натали Мейнс каза по време на концерт на 10 март 2003 г. в Лондон, че нейната група се срамува от президента Джордж Буш. Репутацията на групата се срина и продажбите на музиката им паднаха рязко поради противоречивата забележка.



По-късно Мейнс се извини за изказването си, но в последствие пред списание Time тя заяви, че всъщност не съжалява и добави: "Извиних се за неуважение към длъжността на президента. Но вече не се чувствам така. Не чувствам, че му се дължи каквото и да е уважение".



The Chicks официално промениха името си от Dixie Chicks през 2020 г., тъй като думата "Dixie“ има исторически връзки с Конфедерацията и историята на расизма в Съединените щати, предаде Variety.