Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Ейса за тренировка с Григор Димитров: Закачам се с треньора си
Автор: Георги Кирилов 19:35Коментари (0)110
© IG: eizagonzalez
виж галерията
Гаджето на българската звезда в тениса Григор Димитров - Ейса Гонзалес пусна малко провокативни снимки с интересни послания в социалните мрежи. 

Холивудската актриса и красавица, която е от няколко месеца е с първата ни ракета демонстрира интерес към спорта на любимия си. 

"Какви са според вас моите тенис умения?", написа красивата мексиканка в "Story", качено в профила й в Instagram. 

"Заигравам се с треньора си", гласи написаното върху втората снимка. 

Преглед на снимките показва, че Григор явно вече е доста по-добре след получената контузия и разкъсване на десния пекторален мускул. На снимките не личи той да има превръзка на оперираното място. 

Припомняме, че Димитров реши да пропусне Откритото първенство на САЩ - US Open, с което спря уникална серия от 58 поредни участия на турнири от Големия шлем при мъжете, което бе най-дългата активна серия в спорта!

Още по темата: общо новини по темата: 143
12.08.2025 Ето кой ще замени Григор Димитров на US Open
04.08.2025 Новак Джокович като Григор Димитров
29.07.2025 Григор Димитров пропуска Откритото първенство на САЩ
23.07.2025 Официално! Ясно е дали Григор Димитров ще играе на Мастърса в Торонто
11.07.2025 Григор Димитров от болницата: Възстановяването започва сега
09.07.2025 Григор Димитров с кошмарен рекорд след оттеглянето от Уимбълдън
предишна страница [ 1/24 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
14:26 / 14.08.2025
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
20:10 / 14.08.2025
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
09:05 / 13.08.2025
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
11:58 / 13.08.2025
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
14:22 / 15.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Актуални теми
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Войната в Украйна
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: