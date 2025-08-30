Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Експерт: Юридическият контрол в онлайн средата и по отношение на изкуствения интелект е много труден
Автор: Екип Ruse24.bg 21:29Коментари (0)61
© Bulgaria ON AIR
Институт GATE към Софийския университет "Св. Климент Охридски" е сред експертните участници в разработването на Кодекс за поведение на AI модели с общо предназначение. 

"Етичният кодекс е насочен не толкова към машината, колкото към хората, които създават тази машина. Принципите, които следва да бъдат заложени в тази машина, трябва да бъдат следвани преди всичко от хората, които разработват тези системи", каза ръководителят на лабораторията за експериментално регулиране и цифрови политики на Институт GATE Иво Емануилов.

Той поясни, че Етичният кодекс е доброволна и незадължителна мярка. 

"Разчита се на желанието на организацията да разработват изкуствен интелект по начин, съобразен с набор от принципи, които ЕК одобри още през 2019 г.", допълни Емануилов пред Bulgaria ON AIR.

Рисковете при използването на изкуствения интелект

"Създава се атмосфера на неяснота в организациите. Проблемът е, че законодателният акт, а и самият Кодекс, са доста подробни инструменти, които изискват доста усилия. Занимавам се с право на информационните технологии над 12 години. Едно от най-големите предизвикателства е именно да упражняваме контрол в една среда, която по начина, по който е построена, не подлежи на централизиран контрол. Юридическият контрол в онлайн средата и по отношение на изкуствения интелект е много труден. Изкуственият интелект няма свободна воля", коментира Емануилов.

Той изтъкна, че трябва да внимаваме как използваме изкуствения интелект.

"Безспорно ставаме лесна мишена. Рисковете съществуват, мащабът става по-голям", обобщи Емануилов.

Още по темата: общо новини по темата: 60
28.08.2025 »
27.08.2025 »
25.08.2025 »
22.08.2025 »
21.08.2025 »
17.08.2025 »
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
16:28 / 29.08.2025
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
10:47 / 28.08.2025
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
10:15 / 29.08.2025
Задържаха за 72 часа турски гражданин, държащ електронни цигари без бандерол в големи размери в Русе 
Задържаха за 72 часа турски гражданин, държащ електронни цигари без бандерол в големи размери в Русе 
14:53 / 28.08.2025
Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
11:36 / 28.08.2025
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Шотландия
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Шотландия
22:53 / 28.08.2025
Президентът Радев с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
Президентът Радев с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
12:57 / 28.08.2025
Актуални теми
Изкуствен интелект
България в еврозоната
Лято 2025
Мълния удари две деца в Русе
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: