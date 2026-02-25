Котките не са емоционално зависими от своите стопани, за разлика от кучетата. Това пише, като се позовава на изследване на унгарски учени. Според проучването специалистите изследвали поведението на 28 котки, разделени на две групи.Едните били котки, които се използват за терапия на деца и хора, а другите просто домашни любимци. Тестовете показали, че котките не реагират активно при влизането в стаята на чужди хора и продължават да се държат дружелюбно с всеки, дори и собствениците им да ги няма.Учените стигнали до извода, че котките не развиват емоционално зависими връзки със стопаните си. Причините се крият в това, че котките са запазили характера си на хищник, който може да оцелява сам и няма голяма зависимост от човека.За разлика от кучетата, които се привързват силно към стопаните си, защото от тях зависи оцеляването им, допълва изданието.