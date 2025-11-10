Емануела окраде Алисия?
©
И коментарите не са никак ласкави – мнозина са категорични, че певицата е "ударила дъното“.
Парчето "Дъното копай“, което Емануела изпълнява в дует с Теди Александрова, моментално събуди асоциации с хита "Щом ме забележиш“ – съвместната песен на Алисия и израелската звезда Sarit Hadad. А най-новият солов проект на Емануела – "Късай“, поразително напомня по звучене и настроение на "Важно ли ти е“ – друго известно парче на Алисия, този път с Flori.
Съвпадение? Според феновете – по-скоро нагла кражба на идеи. "Нито е първата, нито ще е последната ѝ крачка в сянката на Алисия“, пишат гневни потребители в мрежата. Други защитават Емануела и твърдят, че в попфолка всички взаимстват от всички. Но останалите го правят от чужди звезди, чак такава наглост досега не бяхме срещали.
Истината е, че между двете отдавна ври и кипи. Неуспешният им опит да си поделят Ники Михайлов преди години остави дълбоки следи, а студената война между тях редовно се отприщва при всяка нова песен. Публичните "захапки“, недомлъвки и музикални препратки само наливат масло в огъня.
Докато самите изпълнителки пазят демонстративно мълчание, феновете не крият възмущението си. "Ако ще копираш, поне го направи по-добре“, пише фен на Алисия. "По-добре копие на Алисия, отколкото оригинал без съдържание“, отвръща почитател на Емануела.
Едно е ясно – попфолкът отново е арена на страсти, нападки и... копирани акорди, пише "Блиц".
Още по темата
/
Миле Китич обясни от Русе за проваления концерт в Габрово, за който билетите бяха продадени, а феновете излъгани
08.11
Още от категорията
/
Интересен празник е днес
08:46
Пилот: Хората, които се страхуват от летене, често се опитват да си върнат усещането за контрол, като търсят повече информация
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
7 развенчани мита за шофирането
22:21 / 09.11.2025
Кои са най-често използваните лечебни растения при хипертония?
20:05 / 09.11.2025
Инфаркт и инсулт: Каква е разликата и какво да правим в първите м...
17:00 / 09.11.2025
Тодор Славков е разпределил цялото си богатство малко преди смърт...
12:24 / 09.11.2025
Гръм в Рая! Виктор и Кристина заживяха заедно?
12:24 / 09.11.2025
Стана ясна причината за раздялата на Светлана Василева и младия б...
11:06 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.