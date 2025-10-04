ЗАРЕЖДАНЕ...
|Емануела прибира 16 000 лв. от участие
Самохвалството ѝ обаче може да ѝ излезе солено – НАП вече е по следите ѝ. Поводът? Последният ѝ "финт“ – увеличението на хонорара с цели 1000 лв., за да задмине Галена и Преслава.
Сега звездата прибира шокиращите 16 000 лв. за участие с плейбек, което явно преляло чашата.
Говори се, че по-голямата част от парите влизат кеш и остават "невидими“ за държавата. Това веднага е събудило интереса на проверяващите, които започват щателна ревизия не само на Емануела, но и на заведенията, които я канят.
Дискотеките са в паника – правят се проверки точно след бурното лято и преди идването на студентския празник. Някои управители дори не крият раздразнението си от "звездните прищевки“ на певицата, която освен солидни хонорари, налагала и забрани – конкуренцията да не стъпва на една сцена с нея.
Най-големият ѝ трън? Джия – новата изгора на Димитър Динев, бившата голяма любов на Емануела. Фолк дивата дори заплашвала, че ще бойкотира участия, ако Джия е в програмата, пише Лупа.
В социалните мрежи също ври и кипи – последното ѝ интервю отприщи вълна от хейт и жестоки подигравки. Колежките пък злорадстват и чакат падението ѝ: "Който се мисли за вечен, първи пада от сцената!“
