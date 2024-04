© Любовта може да те замая, да разбие сърцето ти. Прави те малко луд. Изпраща те на шеметни върхове, после... съкрушителни спадове. Това е, което Емели Санде споделя в своя емоционален пети албум How Were We To Know. Светът добре познава гласа на шотландската певица.



Независимо дали сте чули силата му на церемониите по откриването и закриването на Олимпиадата през 2012 г. или сте му се наслаждавали по време на някое от безбройните ѝ разпродадени концерти по целия свят - няма как да се сбърка. И в този последен проект, издаден само година след нейния високо оценен от критиката четвърти албум Let's Say For Instance, Санде използва този глас в пълния му, удивителен потенциал.



11-те песни от How Were We To Know изследват интимните срещи с любовта във всичките форми, заедно с риска, необходим за преследването ѝ. "След като си бил наранен, е много трудно да събереш парчетата отново и да си позволиш да бъдеш уязвим", казва Санде. "Така че мисля, че тези песни изследват смелостта на любовта и да обичаш другите, но също и себе си.



Тези песни бяха части от пъзел, който трябваше да сглобя, и сега ми се струва, че е подходящият момент да ги споделя. Това са моите истории, историите на един безнадежден романтик."



Очаквайте първия концерт на Емели Санде в България – 10 юли, Зала 1 НДК.