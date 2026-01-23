Емилия Зафираки: Разказите и книгите на Филип Лхамсурен запалиха любопитството ми към Амазония
"Филип пише, обяснява, разказва по фантастичен начин, но нищо не може да се сравни с живата среща и с усещането, което човек изпитва, когато за първи път попадне на подобно място. Аз доста обикалям по света, била съм и на високи върхове, и в пустини, и къде ли не, но джунглата е едно друго измерение. Сякаш човек се чувства, наистина като да се е качил в една машина на времето и да се е върнал много-много назад в праисторията на човечеството и наистина да види първите дни на Земята. Това е усещането, което изпитваш, като да си първият човек и да виждаш каква е била Земята преди милиони години,“ сподели тя.
Най-подходящия месец за посещение в дъждовната гора е юни месец, когато валежите са с по-слаб интензитет, посочи гостът. "Но дори този благоприятен период за посещение на джунглата, всъщност не намалява по никакъв начин предизвикателството, пред които човек се изправя,“ добави журналистът и обясни, че колкото и да е подготвен физически човек, високата влажност и всекидневните интензивни валежи правят терена много труден. "И това, че в джунглата всичко иска да те изяде, всичко иска по някакъв начин да те предизвика, е нещо, което те поставя в една друга кондиция на духа и на тялото. Единственото сигурно място в джунглата са нашите хамаци вечерно време – добре разпънати и с покривала против комари и всякакви насекоми. Когато влезеш в хамака, като преди това добре си го огледал да нямаш някой некамен гост вътре, всъщност това е моментът, в който можеш да се отпуснеш единствено и само тогава.“
Като изключително ценни описва моментите на общуването си с местните хора, които по думите й са "изключително лъчезарни, любопитни, гостоприемни, много мили, много истински хора“. По думите й местните хора живеят много смислени и простичък живот, като се сблъскват с ежедневни предизвикателства – сами набавят и отглеждат храната си, "но пък начинът, по който възприемат света и ежедневието е толкова по-различен от това, което сме свикнали ние, че наистина човек може да отиде само и да се учи от тях. Това е наистина безценно. Безценно, защото се докосваш до един друг свят, който е много по-различен, за мен много по-истински отколкото това, което ние имаме. И някак си човек си тръгва много по-богат.“
Пред жилищата на всяко семейство има различни видове билки, които им помагат да се справят с различни видове неразположения или ухапвания от насекоми и змии. "Буквално джунглата е в задния им двор и в градините си отглеждат най-добрите си помощници в случай, че нещо ги ухапе,“ разказа тя и обясни, че отглежданите билки са голямо преимущество, тъй като в джунглата се срещат хиляди видове животни, като най-миниатюрните насекоми, които не можеш да видиш с просто око, но могат да ти причинят доста болезнени неща по тялото, също така змии и различни видове от семейство котки. "Ягуарът и анакондата са животни, които заемат много високо място във фолклора на племената.“
Според пътешественика местните жени са изключително впечатляващи амазонки: невероятно силни и бойни, които с невероятна лекота се справят с всичко в ежедневието си. "Винаги със себе си носят мачете, което им служи да си подправят път в джунглата, да се защитят и да си наберат нещо или да ловуват нещо. Една от жените, с които имахме възможност да общуваме, ни направи бижута, като ни обясни, че това са много силни амулети, които тъй като се е развила много хубава връзка между нас, тя ги прави с много любов и с цялата сила на която е способна. Те са наистина много красиви, със семена от джунглата са направени и са много, много скъп подарък, който аз нося винаги със себе си.“
