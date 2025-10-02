ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Емрах върза тенекия на Венета Райкова
Според думите на Райкова, уговорката за интервюто била направена още преди ден чрез редакторката ѝ Цвета, но в последния момент синът на Тони Стораро се "отписал" с оправдание – 40 градуса температура.
"Това си е чисто вързване на тенекия", не скри Венета в ефир, като въпреки това пожела бързо оздравяване на певеца и се надява скоро да дойде в студиото.
Гостуването на Емрах трябваше да даде отговори по горещата тема за скандалната гонка по пътищата с колегата му Константин, заради която двамата бяха санкционирани.
И ако болестта му е истинска, то социалните мрежи показаха друго – вместо да се крие от публичното пространство, Емрах продължава да публикува сторита в Инстаграм профила си, на които се вижда как кара колата си с висока скорост. Дали клиповете са нови или стари остава неясно, но самият факт, че залива мрежата с такива кадри в момент на обществено напрежение, предизвика вълна от критики.
"Бъди мъж и признай грешката си", призоваха го потребители.
"Колкото повече се оправдаваш, толкова повече потвърждаваш лъжата си", добавят други.
Нелепо звучат и оправданията на негови колеги, които се опитаха да го защитят. Сред тях е Софи Маринова, която обясни, че и при нейния автомобил километражът се замъглявал. Същото твърдеше и Емрах, като оправдание за "маскираната" скорост във видеото, припомня "Блиц".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 790
|предишна страница [ 1/132 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
10:39 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: