Енгибар Енгибаров празнува днес

© facebook/spartak1918official Днес своя рожден ден празнува спортно-техническият директор на ПФК Добруджа Енгибар Енгибаров.



Ето какво написаха от клуба на своята Фейсбук страница:



"От целия клуб ти желаем здраве, сили и много лични и професионални успехи! Твоят професионализъм и отдаденост са пример за всички в клуба.



Нека предстоят още много успешни моменти и поводи за радост заедно"!



Екипът на "Фокус" се присъединява към поздравленията за рожденика.



Желаем на Енгибар Енгибаров много здраве, щастие, късмет и успехи с ПФК"Добруджа"!