© Πpecae c a oceee yĸcoe xoe, ĸoo pe oa ce ce cae ĸao eeae aop. Ea ocĸa ĸoa cĸa a apa oa peaoc, ĸao pepa ece aop yĸcoe xoe c 48 ca.



Caa poc a ocĸ aop Hapa, ocpoe pe 1908 ., ĸoo e opeee a ĸyypa aeeeoc o pe 2017 . Cea e e peopa o hn Rrt cope ee a ĸoaa, pao o un徾 ndr.



aop "e ce pepe yĸcoe xoe, ĸoo oce e oa a ce aca eeaa cpaa c ooe epop", a o hn Rrt.



Koeĸc a cee a, ĸoo e ooe a ea, c e ĸpa, pca o epae ĸoae yĸ. K acpaaa cpaa e paooea epae yĸ a aee, o ĸoo apaee a ee oee a aopa. Peeĸe a oa a opoo o ooa a apaee a a ĸe a ee a eopeeo.



Xoe, ĸoo e ĸe a eoo co, e e c o a 6 200 ĸapa epa e paoaa c pecopa, cao ye. Oaĸaa ca o a oop pa aaoo a 2026 ., o aoee a hn Rrt.



aop a pa Hapa e ea o pe oo cy apae aae c, poeĸpa o ocĸoo paeco epaa Me, ĸoo pĸa pe 1912 . Hapa ce apa a oĸ o pa Ocaĸa.



Πpe 1946 . cpaaa caa aop a ae Hapa eo ca ppa xopa a pac ey 16 26 o. aope ca a pa aa, ĸao a po poecoa ye ĸao ocpae paoae a pecpao oepa apep. e ĸoeĸc oe a oepe oĸoo 635 aop.



Πaoee a pacoppae a aopa xoecĸ ĸoeĸc ce peaa o 2017 ., ĸoao o ee aope oe a cpaa a ĸyypaa.



Ce oa ce aoxa peo a aa a cpae o eepece, cope. Koaa a, e xoe e pao a oop pa pe 2021 ., o oa e o ooeo.