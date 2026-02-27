Ергенът Стоян върви по улиците и си търси гадже
Това се вижда в няколко видеа, качени от самия него в социалните мрежи. Клиповете са част от поредица на Стоян, в която обикаля с микрофон различни местенца и улици, задавайки въпроси на минувачите. В един от тях красавецът се предлага на непознати жени, но никоя от тях не му връзва.
Стоян си пробва късмета и преди романтичното риалити
"Искаш ли да ми станеш гадже?", пита редица мацки този, който сам си лепна прякора Чикименто.
"Не", контрират го всичките до една.
Някои момичета приемат с усмивка шегите на хубавеца, но други го взимат за налудничав и отбягват натрапника уплашено.
Останалите видеа на Стоян са не по-малко скандални за аудиторията. Въпросите му основно се въртят около темата как един мъж да заговори жена. С чиста съвест той пита мало и голямо, че дори и случайните баби.
"Никой не ме е заговарял", засича го една стъписана пенсионерка.
Стоян тича по потенциална плячка - група мацки
Отказите очевидно не смазват дързостта на Чикименто, за когото суетата е естествен начин на съществуване. Образът му е най-противоречив сред този на ергените, а дамите още се чудят дали е естествен - или винаги в роля. Самоличностите му варират постоянно - маските са от крайно романтичен и забавен до странен и понякога дори настъпателен.
Последното се видя добре във вторнишкия епизод, в който ергените имаха мисия да омайват дамите. В стремежа си да е победител гологлавият Чикименто дотолкова навлезе в личното пространство на избраницата си Симона, че почти загуби доверието, а и уважението й. Въпреки това двамата заровиха томахавките, но само времето ще покаже дали отношенията им ще прераснат в любов, пише HotArena.
