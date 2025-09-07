ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ергенът Виктор и бившата на Мартин Елвиса са заедно?
Най-пикантното в цялата история е, че Йоана неотдавна беше гадже на добре познатия Мартин Николов – Елвиса. Той не е случаен човек – собственикът на заведения поддържаше близки отношения именно с Виктор. Те демонстрираха мъжко приятелство по време на шоуто, но сега, след тези кадри, картината изглежда като истински шамар в лицето на бизнесмена.
Феновете са раздвоени – едни виждат "предателство" и злобно нашепват, че Виктор е прекрачил всякакви граници, други пък го защитават. За да охладят страстите, Йоана и Виктор побързаха да уточнят: снимките са чисто работен ангажимент, а не любовна изповед пред обектива, пише HotArena.
