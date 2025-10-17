ЗАРЕЖДАНЕ...
Ергенът от Пловдив Джани с отговор към хейтърите
©
В профила си той публикува снимка в елегантен черен костюм и с пура в ръка, придружена от силно послание за самоуважение и независимост.
"Ще те критикуват за това, което си, за това, което не си, и за това, което мислят, че си. Независимо колко се опитваш да угодиш, винаги ще има мнения. Затова живей за себе си", написа Джан.
Постът му беше възприет като отговор към хейтърите, които в последните седмици го нападат за поведението му в предаването "Ергенът: Любов в рая", пише "България Днес".
Още по темата
/
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с Венета Райкова, а не заради работата си
16.10
Още от категорията
/
Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух
16:32
Психолог за виетнамците: Стават много рано, лягат си късно. Тези хора са в непрекъснато свързване и взаимоотношения
16:23
Не го изключвайте от менюто. Той не е просто въглехидрат, а източник на енергия, фибри и минерали
15.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с В...
21:20 / 16.10.2025
Камата: Честит първи рожден ден, мой малък Христо!
16:36 / 16.10.2025
Сега е точното време да го сложим в кацата, за да ни е вкусно пре...
14:16 / 16.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.