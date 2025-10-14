ЗАРЕЖДАНЕ...
Ергенът с най-кратко тв участие е арестуван за насилие?
На 11 октомври в апартамент в София Куцев е нанесъл побой на жената, с която живее на семейни начала. Те била душена и удряна в главата. След подаден в полицията сигнал агресорът е бил арестуван за домашно насилие.
Припомняме, че мъжът постави рекорд за най-кратко участие в телевизионно риалити. Той бе изхвърлен от екипа на продукцията, след като се държа арогантно и грубо, обиждайки участничките в романтичното предаване. Наложи се скоротечно хората зад кадър да се намесят и да му покажат вратата.
Извън телевизионния формат Радослав се представя като модел, фитнес маниак и собственик на малък бизнес.
"Пред камерите играех роля – малко бохем, малко непукист. Истинският Радо е доста по-различен“, коментира неотдавна той. Други обаче са категорични, че това не е първият случай, в който Куцев проявява агресия към представителки на нежния пол.
"Труд news" научи, че младият мъж има предишни криминални регистрации.
