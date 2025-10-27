Когато дните започват да се скъсяват и температурите падат, подготовката на дома за студените месеци става ключова. Есенното почистване не е просто ритуал – то е начин да внесем уют, да поддържаме здравето си и да осигурим комфорт през зимата.. След есенните дъждове и повишена влажност, стените, прозорците и ъглите могат да задържат влага. Редовното почистване и проветряване предотвратява появата на мухъл.. Прахът и алергените се натрупват, особено в килими, пердета и завивки. Премахването им прави въздуха по-чист и дишането по-лесно през отоплителния сезон.Чисти радиатори, канали и въздуховоди работят по-ефективно и разходът на енергия се намалява.1. Прозорци и дограма. Измийте стъклата отвътре и отвън, почистете первазите и проверете уплътненията на дограмата.2. Текстил и мека мебел. Изперете пердета, покривки и завивки. Почистете диваните и столовете с прахосмукачка или подходящ препарат.3. Килими и подове. Изтупайте и почистете килимите, полирате подовете и премахнете всякакви следи от влага.4. Съхранение на летните вещи. Сменете летните дрехи и обувки с топли зимни артикули, проветрете гардеробите и шкафовете.5. Кухня и хранителни продукти. Проверете запасите, почистете хладилника и шкафа, отделете продукти, които могат да се развалят.6. Отоплителни уреди. Почистете радиаторите, котлона и камината, ако имате такава. Проверете изправността на термостати и предпазни уреди. Подгответе климатика, за него вече писахме.– Етерични масла или ароматни свещи с канела, портокал или хвойна създават усещане за топлина и есенен уют.– Влагоуловители и правилно проветряване поддържат оптимална влажност и предотвратяват конденза по прозорците.– Ротация на спалното бельо и завивки – чисти и свежи олекотени завивки и по-дебели чаршафи ще направят зимните вечери по-приятни.Домът, който е чист, подреден и добре подготвен, се превръща в убежище от външния свят, където всяка капка дъжд или снежинка е просто фон на уютната ни зимна история, категоричен е "Фокус“.