ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Есента на 1883 г. не приличала на никоя друга, шокиращи природни явления са се наблюдавали в Европа и Америка
През май 1883 г. вулканът се събудил и започнал да ръмжи, докато на 27 август избухнал с катаклизмична сила, равняваща се на 200-мегатонна бомба. За сравнение, най-голямата ядрена бомба, взривявана някога - съветската "Цар Бомба", има мощност около 50 мегатона, рязяснява IFL Science.
Изригването разкъсало острова, изпратило ударни вълни по цялата планета и потъмнило небето на хиляди километри. Взривът достигнал над 310 децибела - толкова мощен, че спукал тъпанчетата на моряци на кораб, намиращ се на 64 км от острова.
Около 36 000 души загинали, а 165 селища били напълно унищожени - най-вече от чудовищните цунамита, предизвикани от изригването. Хиляди намерили смъртта си и в пламтящите газове и вулканична маса, достигнали съседния остров Суматра.
Но въздействието му не се ограничило само до този кът на Югоизточна Азия. Глобалната средна температура се понижила с 0.6 °C за месеци, тъй като пепел и газове били изхвърлени високо в атмосферата, буквално блокирайки слънчевата светлина. Тези частици, заедно с газовете, променили начина, по който светлината преминавала през небето.
Обикновено червените и оранжевите оттенъци на залеза се дължат на това, че слънчевите лъчи минават под нисък ъгъл през повече атмосфера. Късите сини вълни се разсейват, а дългите червени доминират. Но когато въздухът е наситен с аерозоли, както след огромни вулканични изригвания, гледката става още по-впечатляваща. Частиците разсейват и пречупват светлината по сложен начин, усилвайки червеното и добавяйки лилави и зелени тонове.
Учените обясняват, че зеленикави залези се появили през есента на 1883 г. заради сулфатните аерозоли, които разсейват червената светлина и оставят изумруден отблясък. Същите оптични ефекти направили Луната да изглежда по-синя от обикновено в продължение на седмици.
Ефектът се усетил по целия свят. В статия на The New York Times от ноември 1883 г. пишело: "Малко след пет часа западният хоризонт внезапно пламна в ярък ален цвят, който обагри небето и облаците. Хората по улиците се смаяха от необичайната гледка... Облаците постепенно се задълбочиха до кърваво червено, а морето отразяваше кървавия блясък."
Някои дори се питат дали сюрреалистичните небеса на 1883 г. не са вдъхновили страховития шедьовър на Едвард Мунк - "Викът", създаден десетилетие по-късно в Норвегия.
Годините около 1883 г. били бурно време за визуалното изкуство - импресионистите и постимпресионистите експериментирали със смели цветове и нови начини да изобразяват светлината. От Моне и Мане до Ван Гог и Реноар - великите художници често поставяли своите творби на фона на небеса, наситени с необичайни, променящи се тонове.
Трудно е да не се запитаме дали спектакуларните вулканични залези от онова десетилетие - богати на ярки червени, лилави и зелени нюанси, не са оставили своя отпечатък върху въображението на артистите от епохата, пише lifestyle.bg.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
14:22 / 15.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: