Есил Дюран с трогателен кадър на най-важната за нея жена
©
Явно певицата е решила да навести родителите си. Тя неведнъж е споделяла своите мисли и възгледи за семейството и здравите връзки между поколенията, която трябва да има в един род. Възпитавана с духа на семейните ценности Есил не пропуска да каже своите възгледи пред публика, медии или социални мрежи.
Още по темата
/
Актьорът Васил Драганов: Журналистка само и само да си вземе заплатата и да получи някакъв рейтинг създаде жестока сплетня
17.11
"Вип брадър" се завръща
17.11
Още от категорията
/
Пет вида съдове, които никога не трябва да се използват върху стъклокерамичните плотове – и с какво да ги замените
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
На 20 ноември навлизаме в рядък космически момент, пълен обрат в ...
22:47 / 18.11.2025
Лесните рецепти за домашна лютеница на фурна или в мултикукър
16:39 / 18.11.2025
Веселин Маринов: Притеснено ми е малко
10:43 / 18.11.2025
Много голяма група идва заедно с Iron Maiden на националния стади...
19:11 / 17.11.2025
Изключително големи температурни разлики са регистрирани днес у н...
16:16 / 17.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.