Есил Дюран публикува умилителен кадър заедно с майка си, като простичко написа под публикацията: "При мама и тате".Явно певицата е решила да навести родителите си. Тя неведнъж е споделяла своите мисли и възгледи за семейството и здравите връзки между поколенията, която трябва да има в един род. Възпитавана с духа на семейните ценности Есил не пропуска да каже своите възгледи пред публика, медии или социални мрежи.