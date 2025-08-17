Ето какво се крие зад раздлялата на Торино и Пашата

© Instagram Преди няколко дни социалните мрежи гръмнаха от новината, че латино тандемът Торино и Пашата се разделят. И двамата изпълнители споделиха публикации по темата, а причината за разрива в отношенията на двамата приятели трябваше да стане ясна в 17 часа днес в подкаста на Ивака Бейбе, където гост е Пашата, разбра Ruse24.bg.



Новината разстрои феновете.



Изпълнителят сподели история в Инстаграм именно в 17 ч. Тя беше придружена от текст "научете истината". Линкът обаче, за щастие на феновете, не беше към поткаста на Ивка Бейбе, а към новата песен на латино дуото.



В следваща история изпълнителят сподели обща снимка с него Торино и Ивка, облечена в булчинска рокля.