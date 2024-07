Ето какво събра Чанинг Тейтъм и Скарлет Йохансон

© Пригответе се за излитане със съдействието на Чанинг Тейтъм и Скарлет Йохансон с новия филм Fly Me To The Moon. Лентата е описана като стилна комедийна драма, чието действие се развива на фона на космическата надпревара през 60-те години на миналия век. Сюжетът проследява организирането на фалшиво кацане на Луната – тема, която е обект на конспиративни теории, ръзказва NOVA. Йохансон влиза в ролята на маркетинговия гений Кели Джоунс, а Тейтъм е един от директорите на програмата в НАСА. Точно на тях е възложена задачата да заснемат резервно копие на кацането на Луната, в случай че истинската мисия се провали.



Във филма участва и един от любимците на американското кино Уди Харелсън. Той влиза в ролята на Мо Бъркъс, който работи за НАСА. Към звездния каст се присъединява и Рей Романо, познат от "Всички обичат Реймънд".



Режисьор на филма е Грег Берланти ("Саймън", "Такъв е животът"), а сценарист – Роуз Гилрой.



Филмът ще излезе скоро по кината.