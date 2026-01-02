Ето кой победи Александър Николов в битката за най-добър във волейбола
© FB: Volleyball lovers
През изминалата 2025-а година диагоналът стана за втори пореден път световен шампион за мъже с тима на своята родина, а освен това бе определен и за най-полезен играч и най-добър диагонал на шампионата, провел се във Филипините.
През годината той стигна и до среброто със "скуадра адзура" и във Волейболната лига на нациите.
Левичарят остави зад себе си световният вицешампион с тима на България Александър Николов.
Микиелето е на 24 години като стигна върха през 2025-а година и на клубно ниво, ликувайки с титлата на Италия с тима на Тренто.
В класацията за "Топ 10" най-добри волейболисти в света за изминалата година личат имената на общо трима българи. Освен Алекс, в нея са неговият брат - Симеон Николов, който е 6-и, както и капитанът на България Алекс Николов, финиширал на 8-а позиция.
Единствено България и Италия имат по трима играчи в десетката!
Ето и пълната класация:
1. Алесандро Микиелето (Италия)
2. Александър Николов (България)
3. Симоне Джанели (Италия)
4. Якуб Кохановски (Полша)
5. Вилфредо Леон (Полша)
6. Симеон Николов (България)
7. Фабио Баласо (Италия)
8. Алекс Грозданов (България)
9. Ян Козамерник (Словения)
10. Патрик Индра (Чехия)
