Ето кой ще ни представи в Детската Евровизия 2021!

© БНТ Денислава Димитрова и Мартин Стоянов са българските участници в Детската Евровизия 2021. Това стана ясно на официалната пресконференция на БНТ и "Лигна Студиос". Песента, с която България ще се представи, носи името "The voice of love".



Припомняме, че България се завръща на детската Евровизия тази година. Страната ни не е участвала в песенния конкурс от 2016 година, поради липса на финансови средства.



Тази годината конкурсът е под наслов "Imagine“ ("Представи си“) и ще се проведе във френската столица Париж, в залата La Seine Musicale. Франция спечели миналогодишния конкурс с песента "J’imagine“ ("Представям си“) в изпълнение на Валентина.



Завръщането на България на конкурса е дългоочаквано. Страната ни участва последно в изданието през 2016 г., когато наш представител беше Лидия Ганева с песента "Magical Day“ ("Вълшебен ден“). Тогава тя завърши девета във финалното класиране със 161 точки.



Най-доброто представяна на страната ни в детския конкурс Евровизия беше през 2014 г., когато Крисия, Хасан и Ибрахим класираха България на второ място с песента "Planet of the Children“ ("Планетата на децата“). Това тяхно постижение доведе конкурса в София, след като Италия отказа да бъде домакин през 2015 г.