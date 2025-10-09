Ето на кого присъдиха тазгодишната Нобелова награда за литература 

© Кралската шведска академия на науките присъди тазгодишната Нобелова награда за литература на унгарския писател Ласло Краснахоркаи. Това става ясно от официалния профил на Нобеловите награди в Х.



71-годишният Ласло Краснахоркаи е първият унгарски лауреат от 2002 г. насам и се присъединява към престижен списък от автори, сред които Ърнест Хемингуей, Тони Морисън и Кадзуо Ишигуро.



Ласло Краснахоркаи е унгарски писател и сценарист, автор на "Сатанинско танго“. Роден е в Дюла в семейството на адвоката Дьорд Краснахоркаи и социалната работничка Юлия Палинкаш. Следва в юридическия факултет на Сегедския университет (1973 – 1976) и на Будапещенския университет (1976 – 1978). През 1983 г. завършва и филология в Будапещенския университет с дипломна работа върху творчеството на Шандор Мараи в емиграция.