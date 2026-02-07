Ето я новата Царица на суджука за 2026г.
©
Организатори на празника са Народно читалище "Божур – 1922“, кметство Божурово и Община Кубрат. Тази година надпреварата привлече 21 майстори на зимния колбас, които представиха свои авторски рецепти и майсторство в приготвянето на домашен суджук.
Сред официалните гости бяха временно изпълняващият длъжността кмет на община Кубрат Мирослав Йорданов, председателят на Общинския съвет Нуршен Халилова, заместник-кметът Женифер Пойраз, кметът на община Завет Ахтер Велиев, кметът на община Лозница Севгин Шукри, кметът на община Каолиново Нида Ахмедов, политически представители, кметове на населени места, общественици, жители и гости на Божурово. Сред присъстващите бяха още Даниела Петрова, старши експерт в РЕКИЦ "Читалища“, както и завеждащият отдел "ПКСДТО“ към Община Кубрат Здравко Вутов.
Приветствия към участниците, журито и гостите отправиха кметът на Божурово Юджел Юсеинов и секретарят на местното читалище Мариана Тодорова. В обръщението си кметът подчерта значението на празника за съхраняването на местните традиции:
"Празникът на домашния суджук е повече от кулинарно събитие – той е повод да се съберем, да си припомним корените и да предадем на младите хора уменията, които сме наследили от нашите родители и баби и дядовци. Във всяка къща в Божурово има своя рецепта, своя тайна за подправките и сушенето, но най-важната съставка винаги е желанието да съхраним традицията. Радвам се, че всяка година все повече хора се включват и че празникът ни събира приятели от близо и далеч. Така показваме, че малките населени места пазят големи богатства – вкусове, спомени и сплотеност, която стои зад тях, заяви кметът“.
Тазгодишният победител отново се оказа дама. С титлата "Царица на суджука за 2026 година“ беше удостоена Белгис Бедриева от град Русе, с корени от селото домакин. Освен короната победителката получи майсторска престилка, специално изработена дървена дъска от кмета на селото Юджел Юсеинов и други награди. Миналогодишната победителка за 2025 година бе Несрин Салиева от Божурово.
На второ място се класира Йорданка Минкова от Божурово, а на трето – Кенан Лятифов от Бисерци. Всички участници бяха отличени с грамоти и награди за своето старание и майсторство.
Суджуците бяха оценявани от тричленна експертна комисия, в която влязоха Тодор Иванов от РЕКИЦ "Читалища“ – Разград и майсторът месар Билгин Мехмед от Разград. Председател на журито беше дългогодишният експерт по месни колбаси с над 26-годишен опит Красимир Христов от Кубрат. Комисията оценяваше участниците по вкус, външен вид и степен на зрялост на продукта.
По думите на експертите нивото тази година отново е било високо. Те подчертаха, че най-голямото предизвикателство при приготвянето на суджука остава процесът на сушене и правилното разточване.
"Препоръчително е колбасът да се суши на закрито и хладно място с добра вентилация, а мъглата и променливото време са сред основните врагове на качествения суджук. Чудесна работа върши и таванско помещение с един-два вентилатора. Освен качественото месо много важно е и равномерното количество подправки – сол, захар, чубрица, черен пипер, кимион, бахар и други съставки по избор, които придават характерния вкус", посочиха експертите.
Освен дегустациите и греяното вино, гостите се насладиха и на богата фолклорна програма с участието на самодейците от читалището в Божурово "Божуровските хубавелки“, женската вокална група "Капанка“ от село Каменово и гостуващия състав на хората с увреждания от клуб "Надежда“ – с. Тетово.
В конкурса участие взеха още представители от НЧ "Делиорман – 2014“ - гр. Разград, както и от НЧ "Стефан Караджа – 1928“ – с. Бисерци. Всички отличени участници и състави получиха грамоти и подаръци.
Празникът на домашния суджук в Божурово вече се утвърждава като значимо събитие в културния календар на региона и общината, събиращо хора от различни населени места, обединени от любовта към традиционната нашенска кухня и занаятите.
Още от категорията
/
Владо Карамазов с гневен пост: Не би ми хрумнало да се занимавам с вас, не се занимавайте и вие с мен
06.02
"Ергенът" започва!
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Христо Христозов: Вълнуват ме филми, в които няма крайности, а им...
18:11 / 06.02.2026
Олимпийците в Италия ще получат най-скъпите медали в историята – ...
13:38 / 06.02.2026
Владимир Зомбори: Изкуството е способно да предизвика дебати, от ...
12:22 / 06.02.2026
Месото в хладилника е посивяло: Безопасно ли е да го ядем?
11:17 / 06.02.2026
Една зодия ще направи грешка, друга ще бъде в особена ситуация, а...
08:31 / 06.02.2026
Днес имен ден празнуват българи с красиви имена
08:37 / 05.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.