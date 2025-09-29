ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Ева Веселинова с големи амбиции в "Трейтърс: Игра на предатели"
Блондинката впечатли с присъствието си още на премиерата на шоуто, където се държеше като "кралицата на вечерта" и заемаше централно място на общите снимки – според запознати езикът на тялото й подсказва лидерски позиции и дори победа.
Хора от кухнята на формата твърдят, че Ева наистина е стигнала до финал. Другият финалист и евентуален победител е рапърът Венци Венц. Правилата на играта са такива, че може да има повече от един победител.
Веселинова споделя, че покрай снимките на шоуто за първи път се е отделила от близнаците си Борис и Стефания, което е и нов трогателен момент за нея. Чаровната блондинка признава, че няма намерение да се връща в телевизията - просто е харесала идеята на играта и предизвикателството, което носи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 758
|предишна страница [ 1/127 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: