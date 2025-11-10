Евгени Минчев скъса с Карлос
©
Раздялата, както може да се очаква от Минчев, е била не просто решителна, а направо драматична и безкомпромисна.
"Край! Времето ти изтече, вече не си моят тип!", казал Лордът на Карлос, според източници от близкото му обкръжение.
С това светският ветеран затвори страницата на една интернационална любовна история, за да отвори нова – с български почерк и благоевградски акцент.
Причината за разлъката се крие в една експресна командировка до Благоевград, която се оказала съдбоносна.
Там Минчев срещнал млад, атлетичен красавец, за когото местните разказват, че има "перфектно тяло и магнетично излъчване“.
Младежът е от заможно семейство с ресторант в града, а срещата между двамата се е случила на светско парти край басейн през лятото.
"Искри хвърчаха още от първия поглед!", споделя очевидец на запознанството.
Новата връзка на Минчев вече не е тайна. Лордът не просто не я крие, а демонстрира чувствата си открито – ръка за ръка с младия благоевградчанин на светски събития.
"Той не иска и да си спомня за модела Карлос! Това е истинската любов – всичко друго е било просто репетиция!", коментират близки до Лорда.
Докато Минчев сияе под родното слънце, Карлос преживява тежко раздялата. Хора от обкръжението му разказват, че британецът е "съсипан“ от внезапния край и не може да повярва, че дългогодишната им връзка е приключила толкова неочаквано.
Както винаги, Евгени Минчев превръща дори личните си драми в медийно шоу – с чувство за стил, с доза ирония и със зрелищен финал, пише "Блиц".
Още по темата
/
Георги Тошев с нов успех
09:59
Емануела окраде Алисия?
09:11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
7 развенчани мита за шофирането
22:21 / 09.11.2025
Кои са най-често използваните лечебни растения при хипертония?
20:05 / 09.11.2025
Инфаркт и инсулт: Каква е разликата и какво да правим в първите м...
17:00 / 09.11.2025
Тодор Славков е разпределил цялото си богатство малко преди смърт...
12:24 / 09.11.2025
Гръм в Рая! Виктор и Кристина заживяха заедно?
12:24 / 09.11.2025
Стана ясна причината за раздялата на Светлана Василева и младия б...
11:06 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.