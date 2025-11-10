Светският бомонд отново е разтърсен от любовен трус! Лорд Евгени Минчев — човекът, който винаги знае как да превърне живота си в спектакъл — е развалил годежа си с британския модел Карлос, с когото бе заедно няколко години, пише Luxury Gossip Club.Раздялата, както може да се очаква от Минчев, е била не просто решителна, а направо драматична и безкомпромисна."Край! Времето ти изтече, вече не си моят тип!", казал Лордът на Карлос, според източници от близкото му обкръжение.С това светският ветеран затвори страницата на една интернационална любовна история, за да отвори нова – с български почерк и благоевградски акцент.Причината за разлъката се крие в една експресна командировка до Благоевград, която се оказала съдбоносна.Там Минчев срещнал млад, атлетичен красавец, за когото местните разказват, че има "перфектно тяло и магнетично излъчване“.Младежът е от заможно семейство с ресторант в града, а срещата между двамата се е случила на светско парти край басейн през лятото."Искри хвърчаха още от първия поглед!", споделя очевидец на запознанството.Новата връзка на Минчев вече не е тайна. Лордът не просто не я крие, а демонстрира чувствата си открито – ръка за ръка с младия благоевградчанин на светски събития."Той не иска и да си спомня за модела Карлос! Това е истинската любов – всичко друго е било просто репетиция!", коментират близки до Лорда.Докато Минчев сияе под родното слънце, Карлос преживява тежко раздялата. Хора от обкръжението му разказват, че британецът е "съсипан“ от внезапния край и не може да повярва, че дългогодишната им връзка е приключила толкова неочаквано.Както винаги, Евгени Минчев превръща дори личните си драми в медийно шоу – с чувство за стил, с доза ирония и със зрелищен финал, пише "Блиц".