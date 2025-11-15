Наталия Киселова и княгиня Калина Българска.
В различни етапи на организацията, двете бяха сочени за почетен патрон на конкурса, но когато откри престижната галацеремония, Евгени обяви доц. Киселова за почетен патрон на сърцата, а княгиня Калина за почетен патрон на конкурса.
Гран при и Бизнесдама на 2025 година стана Адриана Василева, като наградата и бе връчена от топ нотариус Милена Георгиева и княгиня Калина, а в своите категории награди получиха Зорница Стойчева, Юлия Кастелли, Пламена Динчева. Доцент Киселова връчи престижната статуетка на Петя Кръстева за управлявания от нея хотел в Дряново.
Председателят на Организационния комитет Светла Евтимова връчи награда на Христина Христова за принос в социалната политика а меценатът Ана Михайлов получи извънредна статуетка Her Grace за своето изящно присъствие. Марияна Печеян поднесе наградата на многодетната майка Виолет Вьорлер за нейният хотел Sagittarius в Кюстендил а Нери Русева – на Бета Давидкова - в категория Мода и собствени бизнес. Награда за Дебют получи Жаклин Рангелова, която изработва чанти с цитати от български автори
Галацеремонията бе съчетана с изпълненията на дует Аморе, Артур Надосян и Сандра Александрова, Стефан Митров и младата попфолк надежда Джорджия. Бе разиграна благотворителна томбола а княгиня Калина Българска бе център на заслужено внимание.
Богдана Карадочева, Мими Николова, Иван и Андрей, Ирен Кривошиева, бяха част от Легендите на гала- церемонията на която бяха събрани средства за провеждането на Британско Българският Бизнес Бал в Лондон през 2026 година. Следващото събитие на лорд Евгени Минчев е изложбата му в Пловдив на 27 ноември, пише "Телеграф".
Евгени Минчев събра доц. Наталия Киселова и княгиня Калина Българска
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Грозна новина за смъртта на кака Лара: Умрях от смях, казах си "Кой би сложил такава безумна снимка, в която аз плача, че съм умряла?"
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Инфарктна развръзка в "Ергенът: Любов в рая", златна роза преобър...
11:45 / 14.11.2025
Един плод стопява мазнините дори когато спите
11:43 / 14.11.2025
Дарин Ангелов точи лиги по Алекс Богданска
11:41 / 14.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.