Евтини идеи за подарък и вярата в максимата, че жестът е по-важен от цената
©
ФОКУС ще се опита да ви насочи, но изборът ще си бъде личен, ясно е!
Започваме с най-близките – децата, партньора, родителите, бабите и дядовците. За бабите и дядовците това могат да бъдат меки и топли пантофи, удобен калъф за очила или връзка за врата, която да им помага да не губят очилата си. Малки неща, но показват, че мислим за удобството и комфорта им и носят топлина, която няма цена.
За родителите вниманието може да бъде още по-лично. Рамка за снимка с любим момент от наскоро преживян семеен повод, ръчно написана картичка с благодарност или домашно приготвен десерт могат да ги зарадват повече, отколкото скъп подарък без мисъл. Тук смисълът е в споделените спомени и усещането, че ги познаваме добре.
Децата са първи в списъка, но и най-трудните за угодия. Най-малките обикновено имат най-големи желания и най-голямо сърце за тях. Мечтаната играчка е почти задължителна, защото радостта им е безценна и се усеща веднага. Там е добре да вложите най-много от предвидените за подаръците средства.
Тийнейджърите са съвсем друга работа. Там няма как да уцелиш с рокля или суичър, защото почти никога не е по вкуса им. Най-добрият подарък за тях е пликче с пари, колкото по-дебело, толкова по-добре.
След това идват приятелите, колегите и хората, с които ежедневно общуваме. Подаръкът често е символичен, но все така ценен. Малък предмет за бюрото, ароматна свещ, пакетче чай или шоколадче, играчка за елхата. Просто жестът казва "мислех за теб“. Дори съседката, която винаги ни подава нещо спонтанно, или магазинерът, който ни обслужва с усмивка, ще усети вниманието, без то да е скъпо.
Истинската магия е в това, че малкото внимание говори повече от големите думи или скъпите подаръци. Жестът остава, докато вещите се губят и забравят.
Още по темата
/
Имате право на до 600 евро обезщетение, ако полетът ви закъснее и провали празничното ви пътуване
08:50
Изкуствен интелект прогнозира, че ще ни отнеме десетилетия да се откажем от фойерверките по Нова година: "Четири лапи" стартира кампания още днес
18.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
09:01 / 20.12.2025
Празник е! Не давайте и не взимайте пари назаем
08:38 / 19.12.2025
Мъглива сутрин, но слънчев следобед
08:38 / 19.12.2025
По-изгодно ли е да обменим левовия кеш в банките след 1 януари?
12:21 / 18.12.2025
Крал Чарлз проговори за рака, но прикри нещо важно
09:26 / 18.12.2025
Празник е! Не взимайте и давайте пари назаем днес!
08:42 / 18.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.