Фалстарт на "Ергенът"
©
Колоритната блондинка Ивана "изгря" във видимо нетрезво състояние в първия епизод. Той бе излъчен и на VOYO още снощи, ден преди официалната премиера в ефира във вторник вечер.
На специалния бал, на който потенциалните ергенки трябваше да преминат през първоначалната "цедка" на техните близки, тя изпадна в деликатна ситуация и едва успя да се представи: "Здравейте, аз съм Ивана, но от 5-ти клас нататък всички ме наричат Ива. Тук съм, за да намеря любовта".
Със завалян говор, блондинката от Благоевград обясни, че е на кастинг за Крис, който според нея е "целеустремен и преследва своите цели". Попитана от водещия Наум Шопов дали е добре и дали има нужда от нещо, Ивана призна кикотейки се, че е прекалила с шампанското предната вечер.
Когато дойде време за бърза среща с близките на Крис – неговите брат и снаха – махмурлийката се "самоканселира" и просто не се появи. Такова чудо досега не е било - столът ѝ остана празен, а това предизвика недоумението на роднините.
Водещият Наум Шопов бе принуден да им обясни, че кандидат-ергенката не може да бъде открита. Ивана все пак получи специална наздравица от един от коментаторите на бързите срещи в първия епизод – Мартин Елвиса.
"Иванче, за тебе е това, мойто момиче, браво!", окуражи я той от екрана. В социалните мрежи зрители пък коментираха, че кратката поява на 27-годишната кандидат-ергенка във формата е посветена на вечния хит на адашката й Ивана "Шампанско и сълзи".
За излагацията на блондинката тост вдигнаха и гостите на тайното парти, на което се събраха снощи инфлуенсъри, ексергени и ексергенки, за да гледат заедно предпремиерата на "Ергенът" на VOYO. На приятелската сбирка в столично заведение дойдоха Мартин Елвиса заедно с приятелката си Йоана.
Двамата се появяват и в първия епизод, а от тази седмица предстои да ги гледаме и в коментарното студио за формата в "Преди обед". Мистър "Ша ме обидиш" очевидно се чувстваше прекрасно, настанен между любимата си и певицата Тита, която също ще се изявява като един от анализаторите на "Ергенът" в сутрешния ефир.
Към веселбата се присъединиха и Неделчо Богданов, Ивка Бейбе, Мая Пауновска, Анна-Мария и други познати ексергенки. Споделеното предпремиерно гледане на първия епизод беше още по-забавно с коментарите на Емил Конрад, Асен Кукушев и Йордан Петков.
Останалите 29 претендентки за сърцата на новите трима ергени, които успяха да останат трезви поне за старта на риалитито, зрителите ще могат да видят и довечера на официалния ефирен старт на сезона.
Ще стане ясно и колко и кои от тях ще продължат напред в любовната надпревара за бизнесмена Крис, юриста Стоян и лекаря Марин, пише "Блиц".
Още по темата
/
За да се докосне до нея, той започна връзка със сестра й. Животът ги събира, но раздялата после е неизбежна
15:01
Любовният четириъгълник се превърнал в многоъгълник, накрая тя е останала единствената в сърцето му
11:57
Дара каза: "Сбогом"
16.02
Още от категорията
/
Vivacom е Работодател на годината и получи още три отличия за устойчиво развитие и екипна култура
16.02
Фабрика побира 3753 басейна с олимпийски размери. В нея работят 30 000 души и може да произвежда осем широкофюзелажни самолета Boeing
16.02
Световноизвестният дизайнер Иван Донев: Идеята е всичко онова, което е било затворено в ракли и секции, да го съберем в една красива инсталация
15.02
Месни заговезни е!
15.02
Три празника в един ден
14.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участни...
09:56 / 16.02.2026
Месни заговезни е!
08:48 / 15.02.2026
Любов, рози, признания и цени: Колко често подарява цветя българс...
09:45 / 14.02.2026
Три празника в един ден
08:35 / 14.02.2026
Сатурн влиза в Овен днес - кармично преобръщане, ново начало и др...
08:34 / 14.02.2026
Кои са най-паметните президенти в киното?
22:58 / 13.02.2026
Актуални теми
Neka da e lqto
преди 15 мин.
Просто но доказано, взела си е всичко от предната вечер ,орален ,анален ,алкохолен секс и прочие…..! За какво и е да се филмира пред някакви утайки спрямо нея!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.