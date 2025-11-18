Джордж Клуни предизвика нови опасения за здравето си, след като призна, че сега се бори да запомни репликите си на снимачната площадка - разкритие, което накара приятели и експерти от индустрията тихо да се запитат дали възрастта настига една от най-издръжливите холивудски звезди.Radar Online твърди, че притесненията на актьора са изплували на повърхността по време на промоцията на новия му филм в Netflix "Джей Кели“, в който той играе застаряваща, уморена от света екранна икона. 64-годишният Клуни откри това, след като режисьорът на филма Ноа Баумбах е вмъкнал откъси от предишните му проекти, принуждавайки го да се изправи пред собствения си живот на екрана.Нежеланото напомняне за младостта му, съчетано с признатите му проблеми с паметта, предизвика слухове в индустрията. Един източник, близък до продукцията, твърди: "Хората са загрижени, защото той говори по-открито за забравянето на реплики. Това повдига въпроси дали това е просто стареене – или нещо по-сериозно. Казват, че деменцията е един от най-големите страхове на Джордж, тъй като той винаги се е гордял с това, че изглежда умен и е един от най-умните хора в Холивуд“.Друг източник, който е работил с Клуни от години, добави: "Той винаги е бил остър като бръснач, но на снимачната площадка говори за това колко бързо нещата му се изплъзват сега. Това плашеше хората. Никой не иска да си мисли, че Джордж Клуни остарява като останалите от нас“.