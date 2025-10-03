ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Фенове сигнализират за състоянието на Светлана Гущерова
Бившата на Християн Гущеров, която упорито държи всички да я наричат вече Василева, известна със своя луксозен начин на живот, в последните месеци буквално се е стопила до неузнаваемост. Снимки от форумите показват, че бившата плеймейтка е плашещо слаба, а хора споделят в интернет, че я засекли пред столичен медицински център за вливки. Според форумните "детективи“ там тя редовно си влива глюкоза, за да компенсира хранителния недостиг, защото тялото й вече не издържа на тежките лишения. "Толкова слаба никога не е била, изглежда като анорексичка“, пишат потресени почитатели.
Истината е, че слуховете за здравословните проблеми на Светлана отдавна циркулират, но сега ситуацията, изглежда, излиза извън контрол. В социалните мрежи заваляха коментари: "Тя не яде! Всичките си пари харчи за процедури и козметика, вместо да седне да си купи едно нормално ядене“. Други добавят: "Побъркала се е по рекламите, снима всичко - от пилешко месо до мляко и дори бързи кредити. Не отказва нито един ангажимент, само и само да изкара пари“. Близки до семейството й шушукат, че въпреки че живее охолно и демонстрира разкош, Светлана реално е изправена пред сериозни финансови предизвикателства. Откакто остана да гледа четирите си деца сама, напрежението се е стоварило върху нея с пълна сила. Моделката не пропуска нито една рекламна кампания, независимо колко абсурдни изглеждат някои от тях.
Форумите преливат от предположения - според едни тя е в тежка криза, според други - това е просто начин да поддържа луксозния си стандарт. Но един факт няма как да бъде отречен - външният й вид вече буди истинска тревога, пише "Ретро“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 795
|предишна страница [ 1/133 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
12 дни след сватбата тя се развежда
15:05 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: