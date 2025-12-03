Фенове скочиха на Амал на Джордж Клуни
Поводът е публичната й поява в Швейцария, където 47-годишната адвокатка по правата на човека изнесе реч, но онлайн потребителите бяха по-заети да обсъждат външния й вид, отколкото темите, които тя засегна.
Амал говори за работата си в сферата на международното право и инициативите на фондация Clooney Foundation for Justice, но в социалните мрежи доминираха коментари за необичайно изгладеното й лице. "С изкуствен интелект ли е правена снимката?" и "Май е забравила, че вече не е на 20" бяха сред най-честите реакции. Някои дори признаха, че едва са я разпознали.
Критики получи и самото списание, като потребители отбелязаха, че Vogue отделя повече внимание на облеклото на Амал, отколкото на съдържанието на речта й. Други посочиха, че в тоалетите й няма нищо сензационно, тъй като тя често ги повтаря през годините.
Въпреки това, Амал Клуни остава сред най-уважаваните фигури в международното право. Майка на близнаците Ела и Александър и съпруга на Джордж Клуни от 11 години, тя е защитавала редица високопрофилни клиенти, сред тях бившият президент на Малдивите Мохамед Нашид и основателят на WikiLeaks Джулиан Асанж.
