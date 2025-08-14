Новини
Феновете й се готвят за 3 октомври
Тейлър Суифт разкри датата на издаване на новия си албум The Life Of A Showgirl.

Поп мегазвездата обяви 12-ия си студиен албум по-рано тази седмица, но не даде много подробности. Сега, в публикации в социалните медии и участие в спортния подкаст на гаджето x Травис Келси, Суифт разкри какво точно могат да очакват феновете от новия албум, съобщи Sky News.

The Life Of A Showgirl, написана по време на европейския етап от рекордното ѝ турне Eras, ще бъде издадена на 3 октомври.

Състои се от 12 парчета, включително песен с участието на поп звездата Сабрина Карпентър.

Пълният списък с песни е:

1. The Fate Of Ophelia

2. Elizabeth Taylor

3. Opalite

4. Father Figure

5. Eldest Daughter

6. Ruin The Friendship

7. Actually Romantic

8. Wi$h Li$t

9. Wood

10. Cancelled!

11. Honey

12. The Life Of A Showgirl (featuring Sabrina Carpenter)

Дългогодишните сътрудници Макс Мартин и Шелбек, двама шведски продуценти, работили със Суифт по някои от най-големите ѝ хитове, се присъединиха към поп звездата за този албум.

В рамките на четири часа след публикуването на пълния епизод на подкаста в YouTube, клипът вече беше събрал 4,7 милиона гледания.

"Най-трудолюбивата звезда в поп музиката“

Албумът е продължение на миналогодишния The Tortured Poets Department, който беше издаден по време на турнето Eras.

Това турне, с участия на пет континента и в 51 града, донесе над 2,2 милиарда долара приходи и беше най-пищното турне за всички времена.

"Този албум е за това, което се случваше зад кулисите в моя вътрешен живот по време на турнето, което беше толкова жизнерадостно, електрическо и жизнено“, каза Суифт по време на участието си в подкаста.

Репортерката на Sky News заяви, че след световното ѝ турне и редица преиздания през последните години, новият албум е затвърдил репутацията на Суифт "като най-трудолюбивата звезда в поп музиката“.

