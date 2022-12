© Facebook виж галерията Поп певицата Мария Илиева запя песен на попфолк певицата Преслава, разбра Plovdiv24.bg. Двете изпълниха в дует песента "Лъжа е!", а видео от изпълнението е качено във фейсбук.



Изпълнителките показаха страхотни гласови данни и успяха да взривят публиката в заведението.



"За мен беше чест!", написа Преслава и тагна Мария Илиева. Тя, от своя страна, отвърна със следното:



"Music makes the people come together. Страхотен глас, страхотна жена. Беше удоволствие!"



И двете бяха в невероятна форма и дадоха всичко от себе си на сцената за изпълнението.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.