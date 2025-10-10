ЗАРЕЖДАНЕ...
|Филип Киркоров стряскащо слаб
Някои смятат, че певецът е прибегнал до модерните лекарства за отслбване от типа н оземпик. Дргуи се притесняват, че той може да е изпаднал в зависимост от наркотични вещества. Трети пък се опасяват, че става дума за хранително разтройство, което е резултат от дълбока психологческа криза.
Филип Киркоров сам призна преди време, че страда от диабет, но неговото отслабване надхвърля нормалното в такива случаи.За сега той не дава ясни отговори за рязката промяна.
