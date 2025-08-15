Новини
Филмовата пародия се завръща триумфално в новия "Голо оръжие" с Лиъм Нийсън
12:15
©
Новият "Голо оръжие“ е едно успешно завръщане към едноименната и изключително популярна поредица, която стартира през 80-те години на миналия век, но добавя нещо и от себе си, особено в контекста на съвременния свят. Това каза в предаването "Сториборд“ на pадио "Фокус“ издателят Светослав Атанасов oт Vision Books, който е и автор в специализирания сайт за популярна култура Super Heroes Bulgaria.

Тазгодишното издание от франчайза е продължение на трите филма с Лесли Нилсън. Главната роля е поверена на Лиъм Нийсън, който играе син на героя на Нилсен – Франк Дребин. Участва и Памела Андерсън. "Имат просто страхотни сцени. Това за мен е един от ключовите елементи, заради които филмът работи. Човек вярва на химията и на взаимоотношенията помежду им и това води до емоционалния заряд на филма“, смята Атанасов. Тема на разговора бе и пародийността в киното, а поводът е излизането на продължението на трилогията, което може да бъде видяно на големия екран y нас от 22 август.

Кариерата на Нилсън като комедиен актьор започва с филма "Има ли пилот в самолета?“ на режисьорския тандем Дейвид и Джери Зукър и Джим Ейбрахамс, добави гостът. Сред пионерите на пародията е Мел Брукс. "Всяка негова пародия пародира един от жанровете в киното. "Космически топки“ пародира "Междузвездни войни“. Той е искал специално разрешение от Джордж Лукас за това. Режисира също легендарните "История на света, част I“, "Пламтящи седла“, "Младият Франкенщайн“ и редица други“, изброи още Атанасов.

Филмите за тайния агент Остин Пауърс са пародия на филмите за Джеймс Бонд. "Остин Пауърс“ е трилогия, при която всеки следващ филм беше по-успешен от предишния. Някак си успяваше да надгради и в хумора, и в мащаба. Самият Стивън Спилбърг се появява в една от сериите“, коментира водещият на "Сториборд“ Благой Иванов. Двете части на "Смотаняци“ пък отново са дело на Ейбрахамс. Първият излиза през 1991 г. и е пародия на "Топ Гън“, като си "има собствен сюжет, който всъщност е доста интересен, авторски за филма“, отбеляза издателят и добави, че "втората част на "Смотаняци“ е пародия на поредицата "Рамбо“. Любопитно е да се спомене, че Ричард Крена играе пародия на собствената си роля от филмите за Джон Рамбо“.

"Страшен филм“ според него е може би най-успешната пародийна поредица. "Дотук има пет филма, като всеки от тях е по-слаб от предишния. Първият филм е дело на братята Уейънс и е хибрид между "Писък“ и "Знам какво направи миналото лято“, и то доста успешен хибрид – почти не се усеща къде свършва единият и къде започва другият, което е чудесно. По-късните филми пародират не само хорър филми – един от тях пародира "Война на световете“, но поредицата пародира най-вече актуални хорър заглавия“, отбеляза Атанасов, а Иванов уточни, че със слашър филмите, които добиват голяма популярност през 90-те години, се появяват и въпросните хорър пародии.

