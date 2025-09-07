Финалистка от "Биг брадър" крие този, за когото се омъжи

© Финалистката в последния сезон на риалити формата "Биг Брадър" Ванеса Георгиева вече е омъжена жена. Новината тя лично сподели със своите последователи в социалните мрежи.



На кадрите Ванеса гордо държи удостоверението си за сключен граждански брак, а усмивката ѝ ясно показва, че е на седмото небе от щастие. "Вече съм г-жа!", написа тя към фотосите, с което официално обяви новия етап в живота си.



Фенове и приятели я засипаха с поздравления и пожелания за дълъг и щастлив семеен живот. Мнозина си припомниха нейното участие в "Биг Брадър", където тя успя да се открои със своята енергия и характер, стигайки чак до финала.



Сега Ванеса започва ново начало – този път далеч от камерите и състезателното напрежение, но със същата усмивка и увереност, която ѝ донесе обичта на зрителите, пише "България Днес".