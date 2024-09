Фронтмен на известна група призна за извънбрачно дете

© Фронтменът на Foo Fighters Дейв Грол обяви, че е станал баща на момиченце, родено "извън моя брак". В публикация в Instagram 55-годишният музикант казва, че планира да бъде "любящ и подкрепящ родител" на новата си дъщеря.



Грол има три дъщери от съпругата си Джордин Блум, за която се жени през 2003 г. В публикацията си в социалните мрежи Грол твърди, че обича семейството си и прави "всичко по силите си, за да си възвърне доверието и да спечели прошката им".



Постът не съдържа подробности коя е майката на новото му дете. Малко след като обяви новината, Грол изключи коментарите в публикацията си в Instagram.



Съпругата му Блум е телевизионен продуцент и модел. Двамата имат заедно дъщерите си Вайълет Майе (18 г.), Харпър Уилоу (15 г.) и Офелия Сейнт (10 г.). Преди това той е женен за фотографката Дженифър Лий Йънгблъд от 1994 до 1997 г. Двамата се развеждат, след като Грол признава, че е бил неверен по време на брака.



Малко след като разкрива, че е изневерил Джордин Блум и е баща на тайно момиченце, двете най-големи дъщери на Дейв Грол премахват акаунтите си в социалните мрежи, пише Daily Mail.



Грол свири на барабани в пионерската гръндж група Nirvana от 1990 г. до 1994 г., когато вокалът Кърт Кобейн почива на 27 години. Грол обаче не се отказва от музикалната си кариера и формира Foo Fighters, с които записва редица албуми, оглавяващи класациите, включително най-скорошния им албум But Here We Are от 2023 г., предава lifestyle.bg.