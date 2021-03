Фънки падна на колене в "Капките"

© С безкомпромисен образ Михаела Маринова спечели първото място за вечерта в "Като две капки вода“. Певицата буквално постави Фънки на колене след преобразяването й в немската метъл легенда и фронтмен на Accept – Удо Диркшнайдер. "Дори самият Удо би ти завидял за някои височини!“, заяви рокаджията на журито, който прегърна и поздрави Михаела.



Заявка за поредна незабравима вечер постави още началото на шоуто през изминалата вечер. Фики се върна с пълна сила към мъжките образи, преобразявайки се в самия Том Джоунс, написа "HotNews".



Едно от най-горещите парчета в историята – Sexbomb, предизвика овациите на публиката. Минути преди своята поява Fiki сподели, че е получил съвети от баща си, който в началото на своята кариера е черпил вдъхновение от големия изпълнител. Сексапилът намери свое превъплъщение в излизането на Милица Гладнишка като певицата Риана. Чадъри и хореография допълниха представянето й, което получи одобрението на журито.



Къци изпита своите нерви в бунтарското парче "Не‘ам нерви“ на рок певицата Милена, превръщайки сцената в истински концерт от 90-те с бунтарско настроение и силен заряд. "Страхотен ден! Страхотен Рафи! Направи изключително виртуозно представяне – по този начин имаше възможност да разгърнеш себе си“, сподели специалния гост в журито Тончо Токмакчиев след изпълнението на Рафи Бохосян. От своя дом изпълнителят направи вокална имитация на Сборна формация и песента "Страхотен ден“. AZIS влезе в образа на една от диско емблемите – Sandra и песента "Hi, hi, hi", а Софи Маринова дари с "Една българска роза“ зрителите като напомни за голямата българска певица Паша Христова.



Участниците се впуснаха в танц с Поли Генова по време на преобразяването й като поп-фолк дивата Камелия. "Луда по тебе“ припяваха AZIS и Софи Маринова, които създадоха допълнително настроение по време на изпълнението.



Къци ще бъде Клаус Майне от Scorpions, а Милица ще се присъедини към Jackson 5. AZIS получи предизвикателство с Оги Цолов, а Рафи ще скочи в амплоато на самия AZIS. Поли Генова отново ще смени стила, преминавайки към Джейсън Деруло, а Софи Маринова ще скочи в Spice Girls. FIKI ще се преобрази в експресивния Роби Уилямс, а Михаела Мариноваще бъде Ваня Костова.